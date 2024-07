Softball torna la serie A Ares Macerata in campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) L’Safetyriprende il campionato di A1 diospitando la Mia Office Blue Girls Pianoro. Alla vigilia è arrivata in società la convocazione in Nazionale della tgerza base Ilaria Colepio (foto) per l’Europeo under 22, in programma dal 5 al 10 agosto in Polonia dove l’Italia dovrà difendere il titolo continentale vinto nelle ultime due edizioni. Si tratta di un riconoscimento per la 21enne e per la società maceratese per il lavoro di formazione. Oggi siinper la sesta giornata di ritorno dopo la lunga pausa per la Coppa del Mondo, vinta dal Giappone, disputata in Friuli. Alle 15 il diamante di via Cioci ospiterà il doppio incontro tra le ragazze di Marta Gambella e Mia Office Blue Girls Pianoro, le bolognesi sono quarte, in zona play off, e precedono le maceratesi di 4 punti, al sesto posto e ad un solo punto da Caronno.