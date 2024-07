Scherma Luigi Samele tiene alto l’onore dell’Italia ed è in semifinale nella sciabola!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) L’Italia ha ancora la speranza di conquistare una medagliaprima giornata dellaalle Olimpiadi di Parigi 2024.ha, infatti, conquistato un posto innell’individuale dellamaschile dopo aver superato l’egiziano Mohamed Amer con il punteggio di 15-13. Una sfida davvero tiratissima e che ha visto l’africano partire fortissimo (0-4).si è acceso e ha rimontato lo svantaggio, portandosi in vantaggio sul 6-5. Il pugliese ha poi infilato un break positivo, allungando sul +6 (11-5). Sembrava finita sul 14-11, ma Amer ha avuto la forza di reagire ancora e portarsi sul 14-13. A quel punto arriva la stoccata della vittoria per, con l’egiziano che ha protestato lungamente con i giudici. Inse la vedrà con il sudcoreano Oh Sanguk (ore 20.