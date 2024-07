Proroga Rottamazione Quater | la Quinta Rata Slitta al 15 Settembre

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 27 luglio 2024) La recente decisione del governo italiano dire la scadenza delladellaal 152024 offre un ulteriore sollievo ai contribuenti. La misura, che inizialmente prevedeva la scadenza per il 31 luglio, è stata accolta con favore da molti, soprattutto in un contesto economico ancora segnato dalle conseguenze della pandemia e dalla lenta ripresa economica. Che cos’è la? Laè una misura fiscale introdotta dal governo italiano per agevolare i contribuenti nel pagamento delle cartelle esattoriali. Questa iniziativa permette di saldare i debiti con il fisco senza sanzioni e interessi di mora, garantendo un notevole risparmio per chi decide di aderire. La misura si inserisce in un quadro più ampio di politiche volte a facilitare la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei cittadini.