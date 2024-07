Perché il governo dovrebbe seguire l' Agenda Mattarella

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 luglio 2024) Quando il capo dello stato parla, ovviamente, conta ciò che dice ma conta anche ciò che non dice, e nel suo discorso al Ventaglio è stato giustamente notato che il presidente della Repubblica ha scelto di intervenire sul tema del posizionamento europeo del. Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis Problema: come provare a recuperare credibilità in Europa dopo il voto contrario a Ursula von der Leyen?, evidentemente, non ha affrontato il tema per non interferire con i negoziati europei ma un problema, ai suoi occhi, e non solo ai suoi, deve essere evidente.