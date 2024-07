Parigi 2024 Marco Balich | Cerimonia senza emozione e non ci sono solo i diritti

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 27 luglio 2024) (Adnkronos) – Ha seguito ladi apertura delle Olimpiadi didalla tv. E l’ha trovata “priva die di bellezza, vuoi per la pioggia e per una certa sciatteria di certe inquadrature”. E nonostante “la Francia sia sempre stata forte neisociali e civili, il problema è che non puoi raccontare” l’aspetto queer “ma anche lo sport, il rispetto e la pace, soprattutto in questo momento” storico. A dirlo all’AdnKronos èregista, direttore artistico e gran cerimoniere, artefice di 14 cerimonie olimpiche e paralimpiche, nonché della direzione artistica del Padiglione Italia con l’iconico Albero delle Vita ad Expo Milano 2015 e dei mondiali di calcio del Qatar. Un curriculum impressionante il suo, che annovera anche i tour di Pink Floyd, Rolling Stones e U2.