Parigi 2024 esordio col botto per il Volley maschile

(Di sabato 27 luglio 2024) AGI - E' un magico avvio di Olimpiade per l'Italia del. Tra un coro 'Italia, Italia' e un 'Brasil, Brasil', a spuntarla sono stati gli italiani di Ferdinando De Giorgi che hanno sconfitto i verdeoro, e i loro tantissimi tifosi, per 3 a 1 (set: 25-23; 27-25; 18-25; 25-21). Per gli azzurri un debutto vincente alla 'South Paris Arena 1' di. Vittoria dell'Italia della pallavolo sulle note di 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri alla 'South Paris Arena 1' della capitale francese. Per capitan Simone Giannelli, un match non facile ma che ha comunque appassionato i presenti. L'Italia di De Giorgi ha subito dimostrato di essere squadra compatta e con gli schemi molto ben affinati. Ottima prestazione di tutto il collettivo ma a brillare sono stati Yuri Romano' con 20 punti, Alessandro Michieletto con 13 e Daniela Lavia con 12.