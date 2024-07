Parigi 2024 canoa slalom | volano in semifinale Ivaldi nel C1 e Horn nel K1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Raffaelee Stefanieinnel C1 e K1 rispettivamente dialle Olimpiadi di. Il veronese si assicura il passaggio del turno con un ottima prima run, portata al termine con il tempo di 91?90 che gli vale la quarta posizione conclusiva. L’azzurro classe 1997, come molti avversari, sfrutta poi la seconda run per provare alcune soluzioni in vista della, in programma lunedì 29 luglio alle ore 15.30 (alle 17.20 la finale). Il migliore delle qualificazioni della canadese maschile è il francese Nicolas Gestin, che non si è risparmiato nemmeno nella seconda run e davanti al pubblico di casa si è migliorato ulteriormente siglando il tempo di 88?78. Il transalpino, l’unico a scendere sotto i 90?, ha preceduto il britannico Adam Burgess (90?87 nella prima run) ed il croato Matija Marinic (91?61 nella prima manche).