Netanyahu in Usa ora si rischia l’escalation in Medioriente | c’è una sola strategia per evitarla

(Di sabato 27 luglio 2024) Il tanto atteso discorso del Primo Ministrodavanti al Congresso non ha offerto alcuna speranza per una rapida risoluzione della situazione in escalation in Medio Oriente. Al contrario,ha chiarito che lo scopo della sua visita era consolidare la propria posizione,e visione per il futuro post-bellico di Gaza con particolare riferimento ai futuri possibili confronti con l’Iran e i suoi proxy, in particolare Hezbollah. Ha infatti usato l’espressione “Vittoria totale, nient’altro”, che sicuramente oscura qualsiasi speranza di una rapida de-escalation o di un cessate il fuoco che potrebbe essere l’avvio per costruire un periodo di tregua più lungo. La richiesta didi un ulteriore aiuto militare “in corsia preferenziale”, espressa chiaramente davanti al Congresso, mostra che il piano di guerra non è ancora finito.