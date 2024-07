Mi hanno umiliata sono stata cacciata dal ristorante perché mi hanno accusata di avere un abito succinto | la rabbia dell’infermiera Y’Mine McClanahan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) “Non capisco cosa sia successoandavo anche spesso in quel, poi mibloccata all’improvviso”. L’infermiera della Louisiana,, ha condiviso sui social la sua storia surreale. Come riporta il New York Post, un giorno la donna èletteralmente rimbalzata dalla sua steakhouse preferita per il suo abbigliamento ritenuto “troppo” e violava così il dress code. Lo choc è stato immediato: “Misentita davvero“, ha detto. Ma il capo incriminato qual era? Un completo in due pezzi, un modesto top floreale e una lunga gonna. “Non capisco sinceramentesia accaduto – ha confessato laho indossato questo vestito già molte altre volte. Non cimai stati problemi”. I responsabili di sala leriferito che c’era stato un recente cambiamento nella politica del dress code del