Matteo Berrettini torna in top-40! Scavalcato anche Arnaldi prosegue la scalata del ranking ATP

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)continua a vincere: dopo aver conquistato il torneo ATP 250 di Gstaad sei giorni fa, il tennista italiano ha alzato al cieloil trofeo ATP 250 di Kitzbuehel. Due sigilli consecutivi per il romano, che si sta rivelando in uno stato di forma davvero eccezionale: oggi ha tramortito il francese Hugo Gaston in due rapidi set sulla terra rossa della località austriaca, tra l’altro nel giorno di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 a cui non si è purtroppo qualificato.la propriadelATP e da lunedì 29 luglio sarà il numero 40 al mondo con 1.215 punti all’attivo. Il 28enne èto di prepotenza nella top-40 della graduatoria internazionale, tra l’altro scavalcando(ora 45mo con 1.