Macabra scoperta ad Ancona | 42enne trovato in un lago di sangue

(Di sabato 27 luglio 2024) Una tragicaha sconvolto. In via Bezzecca, all’interno di un’abitazione, è statoil cadavere di un uomo di 42 anni. Il corpo giaceva in undi, dietro la porta dell’appartamento. Laè avvenuta grazie all’intervento del personale medico della Croce Gialla, allertati per un’emergenza. Sul posto sono immediatamente arrivate anche le volanti della polizia di Stato e la polizia scientifica per effettuare i rilievi del caso.Leggi anche: Un agricoltore è morto in modo atroce mentre lavorava nei campi Le prime ipotesi Le circostanze del decesso sono ancora avvolte nel mistero. Gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’uomo e capire cosa possa aver portato a una scena così drammatica. La notizia ha scosso profondamente il quartiere, noto per la sua tranquillità.