LIVE Musetti-Cerundolo 6-2 4-6 6-7 ATP Umago 2024 in DIRETTA | battaglia di 3 ore l’azzurro si arrende con rammarico Tra poco c’è Monfils…

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladella finale dell’ATP di, con Lorenzoche ritroveremo nella giornata di domani nel torneo di singolare maschile di Parigi. Un saluto sportivo! 23:17 Quindi, Lorenzoe Gael Monfils sono programmati come 4° match di giornata sul campo Suzanne Lenglen (dotato di tetto). Inutile sottolineare come il toscano avrà pochissimo tempo per preparare una sfida molto difficile, con tutto il pubblico contro a meno di 20 ore da una finale di 150? di gioco. 23:15 Le statistiche ci dicono di 3 ore di ottimo tennis,ha messo più prime (72% cointro 63%) mentreha raccolto più punti con la prima (66% contro 63%) e con la seconda palla di servizio (50% contro il 46%).