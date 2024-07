LIVE Berrettini-Gaston finale ATP Kitzbühel 2024 in DIRETTA | il romano vuole completare il bis rosso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Kotov –-Tabilo –-Moreno de Alboran –-Hanfmann Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelladel torneo ATP 250 di. Sono di fronte Matteoe il francese Hugo, giocatori che per differenti ragioni hanno i fari puntati addosso. Il, per prima cosa, è semplicemente con il fuoco dentro sulla strada del ritorno ai massimilli. Dopo i meravigliosi quattro set con Jannik Sinner a Wimbledon, sulla terra rossa non si è semplicemente mai fermato: titolo a Gstaad equi con il record di set consecutivi vinti sulla terra per un giocatore italiano, 18. Il primato precedente lo deteneva Francesco Cancellotti (16), ottimo terraiolo italiano degli Anni ’80 con all’attivo un ottavo al Roland Garros.