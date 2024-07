Lazio batte Hansa Rostock 3-0 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Quarta uscita stagionale e vittoria per ladi Baroni. I biancocelesti battono per 3-0 l’, formazione di terza divisione tedesca. Reti di Zaccagni, Castellanos e Tchaouna. Nel primo tempo ritmi subito alti e grande agonismo causano ben tre ammonizioni, due nelle fila tedeschi e una per la: rispettivamente Schumacher e Pfanne e poi Rovella. Nei primi minuti più pericoloso l’con Froling e Krohn ma in seguito esce fuori la, prima con Castellanos e poi a fine primo tempo con Zaccagni che porta in vantaggio i biancocelesti: sponda in area di Guendouzi e colpo di testa sotto porta del nuovo 10 della formazione di Baroni. Nel secondo tempo dominiocon la formazione di Baroni che grazie a qualche cambio indirizza definitivamente il match: al 50? il rasoterra di Castellanos che vale il 2-0 e il tris calato da Tchaouna all’incrocio dei pali al minuto 71.