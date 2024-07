ISSF – Alla Cina il primo oro delle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 27 luglio 2024) Per lailorodigrazievittoria per 16-12 dei suoi adolescenti campioni del mondo Huang Yuting, 17 anni, e Sheng Lihao, 19 anni, sui coraggiosi avversari della Repubblica di Corea Keum Jihyeon e Park Hajun, 24 anni.iloro, e la prima medaglia a chi? La prima medaglia dei Giochi diè andata ai kazaki Alexandra Le e Islam Satpayev, che hanno sconfitto i tedeschi Anna Janssen e Maximilian Ulbrich, numero uno al mondo, per 17-5 nella medaglia di bronzo, assicurandosi la prima medaglia olimpica del loro Paese dai Giochi di Atlanta del 1996.