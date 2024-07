Haaland | Agli Europei i giocatori erano molto stanchi con 70 partite all’anno non puoi essere sempre al top

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2024) Erling, in ritiro negli Stati Uniti con il Manchester City, ha parlato dell’enorme quantità diche si giocano in ogni stagione.: «Con 70nonal top» Le sue dichiarazioni riportate dal Guardian: «Tutti abbiamo vistoquanto fossero. Si poteva vedere anche nei loro volti la loro stanchezza. Sarà così anche in questa stagione non all’inizio, anche se forse per alcuni sì perché non avranno molte vacanze. Ma questo è il calcio ora, non possiamoin ottima forma in ogni singola partita. Possiamo provarci, ma è difficile se giochi più di 70.» Il City è riuscito a vincere la Premier, ma non la Champions nella scorsa stagione: «Quello che questo club ha fatto negli ultimi sei anni è stato incredibile.