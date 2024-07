Gli ultimi Giochi di Malagò? La legge parla chiaro ma il presidente del Coni spera nell’exploit a Parigi per restare in sella

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) La terza Olimpiade dei record, si. L’ultima di, in teoria. Ancora non sappiamo come andranno idi2024 per l’Italia, se saranno ricchi di medaglie e soddisfazioni come indicano le previsioni, o finiranno per deludere le aspettative altissime. Politicamente però rappresentano l’atto d’addio per il n. 1 dello sport italiano, che al termine della manifestazione dovrà lasciare il, non potendo più ricandidarsi alle prossime elezioni previste nella primavera del 2025. L’unica certezza di questi, e forse nemmeno quella. La questione è nota. La famosaLotti nel 2018 istituì un limite di mandati per le cariche sportive, con l’intento neanche troppo velato di regalare aun terzo quadriennio alla guida del Comitato olimpico (in precedenza il massimo era due), che infatti è stato così rieletto nel 2021.