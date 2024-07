Gaza le immagini del raid israeliano sulla scuola-rifugio di Deir al-Balah | la corsa per soccorrere i feriti tra macerie e polvere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) C’è anche un bambino tra gli almeno 30 morti delsu unadial-al centro diche ospitava diversi sfollati. Secondo il ministero della Sanità palestinese si “è trattato di un attacco a un ospedale da campo” che si trova accanto “allacolpita”. L’Idf ha spiegato di aver colpito il complesso scolastico nel quale “c’era un centro di comando e di controllo” di Hamas. All’interno dellacolpita, riferiscono i giornalisti di Ap, le aule sono distrutte. Ci sono persone che cercano vittime sotto lee alcuni raccolgono i corpi di coloro che erano stati uccisi. In precedenza, l’esercitoha ordinato l’evacuazione di una parte di una zona umanitaria designata ain vista di un attacco programmato per sabato a Khan Younis, e per questo è stato criticato da un’agenzia delle Nazioni Unite.