Francesca Deidda luminol e tamponi per risolvere il caso | quelle tracce sul divano trovate dal Ris

(Di sabato 27 luglio 2024) Cagliari, 27 luglio 2024 - L’omicidio dia San Sperate è a un punto di svolta (e di attesa), grazie anche alla tecnologia messa in campo dal Ris. Il marito in carcere: “Sono innocente”perilQuando è stata uccisa? Il marito in carcere: “Sono innocente” Il marito Igor Sollai, in carcere per omicidio volontario e occultamento di cadavere, continua a professarsi innocente. E lo ha ripetuto anche ieri al suo avvocato Carlo Demurtas, che ha incontrato in carcere. “Il colloquio è durato due ore e mezzo - riferisce a Quotidiano.net il legale, che difende l’autotrasportatore con la collega Laura Pirarba -. Gli abbiamo messo a disposizione le carte dell’inchiesta, la procura ha un atteggiamento molto collaborativo. Attendiamo l’esito del Ris”.