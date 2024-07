Fotovoltaico colpo di scena Il Tar dà ragione all’azienda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Il Tar dàe quindi l’impiantoin località Forabosco a Porcari, nei pressi del lago dell’ex Fornace e della collina, si può fare. Ovviamente il Comune farà ricorso allo step successivo della giurisdizione amministrativa, il Consiglio di Stato. E’ la seconda volta che accade. La prima servì per impugnare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale che aveva sospeso il provvedimento di diniego nei confronti dell’azienda agricola che ha acquisito l’area e che vorrebbe installare la struttura, in origine di 3,44 megawatt, 9 mila pannelli su circa 30 mila metri quadrati di superficie. In teoria l’impresa avrebbe anche potuto cominciare subito i lavori. Ma il supremo organo amministrativo affermò invece che si doveva attendere il 10 luglio, con la decisione nel merito del Tar e quindi tutti si sarebbe fermato. Un normativa poco chiara da studiare.