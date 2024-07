Fonseca ‘punge’ Pioli | Per vincere serve difendere diversamente dallo scorso anno Pulisic può fare il 10?|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 27 luglio 2024) 2024-07-26 22:35:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: L’allenatore del Milan Pauloha preso la parola in conferenza stampa, alla vigilia della prima sfida di prestigio, in terra statunitense, contro il Manchester City allenato da Pep Guardiola. La squadra rossonera, che nella prima uscita stagionale ha pareggiato per 1-1 sul campo del Rapid Vienna, affronterà successivamente il Real Madrid (1° agosto, 2.30 ora italiana) e chiuderà la tournée contro il Barcellona (7 agosto, 1.30). La prima missione diè quella di vedere progressi dal punto di vista della condizione atletica e dei princìpi di gioco che sta cercando di trasmettere da un paio di settimane.