Fine settimana di caldo e sole temperature massime in lieve aumento

(Di sabato 27 luglio 2024) Grazie alla presenza di una vasta area di alta pressione di matrice subtropicale estesa dalla penisola Iberica a gran parte del Mediterraneo, persistono condizioni di tempo stabile eggiato.in graduale accentuazione sulle pianure. Ecco le previsioni del tempo a cura di Tommaso Grieco del Centro Meteorologico Lombardo. Sabato 27 luglio 2024Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, con qualche velatura di passaggio. Maggiori addensamenti saranno possibili sui rilievi, ove potrà esserci occasione per sporadici temporali.: Minime in, comprese tra 21°/25°C,inulteriore, tra 33°C e 36°C.Venti: Deboli orientali in pianura, deboli a tratti moderati nord-occidentali sui rilievi. Domenica 28 luglio 2024Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura.