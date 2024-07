Finale 3 metri trampolino oggi in tv tuffi femminile Olimpiadi Parigi 2024 con Bertocchi e Pellacani | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) All’Aquatics Centre diè tutto pronto per latredi, in scena sabato 27 luglio. La cerimonia di apertura, tenutasi nella giornata di ieri, ha ufficialmente dato inizio ai Giochi di, con la rassegna che entranel vivo. La struttura permanente che ospita la pallanuoto, il nuoto artistico e i, diventa così palcoscenico della prima gara. Al via sono attese otto coppie, tra cui quella azzurra, composta da Chiaraed Elena, bronzo iridato a Fukuoka 2023 e bronzo in super final di Word Cup a Xi’an. Le favorite sono le cinesi Chang Yeni e Chen Yani, bicampionesse del mondo in carica, mentre sotto i riflettori per l’argento vi è il duo australiano composto da Maddison Keeney e Anabelle Smith. La lotta per il terzo gradino si prospetta invece serrata e i colpi di scena non mancheranno.