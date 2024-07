Fc Osimo conferma metà della rosa e si rinforza con giocatori di categoria superiore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) E’ una neopromossa, ma la Fc2011 vorrà far bene anche in Prima. Il presidente Claudio Carletti - che hato in panchina mister Alessandro Castorina - durante la presentazionesquadra avvenuta in un ristorante cittadino ha sottolineato il valore deiti, dai portieri Pesce e Morlacco al duo di attacco Pericolo e Piccini, bomber protagonistiscorsa stagione che ha portato alla promozione. Senza dimenticare la difesa con capitan Pizzichini, seguito da Belloni, Pucci, Socci e Guercio, il centrocampo di Stagnari e Cavezzi, e l’attacco di Boccolini e Mezzelani.