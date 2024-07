F1 Perez parte secondo in Belgio | Miglior risultato possibile ora punto alla vittoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) “È sempre difficile in queste condizioni, a Spa, mettere insieme tutto. Ci siamo riusciti ed è stato positivo, anche se in Q3 non avevamo gomme nuove. Ilposto era lae posizione che potessi augurarmi perciò proverò a ripetermi come l’anno scorso in cui partii sempre al fianco di Leclerc”. Queste le parole di Sergio, che partirànella gara di domenica al Gran Premio deldi Formula 1. Il pilota messicano ha chiuso le qualifiche con il terzo tempo, avanzando però di una posizione dopo la penalità inflitta al compagno di squadra Max Verstappen per sostituzione del motore endotermico. LA GRIGLIA DINZA DEL GPLE PAGELLE DELLE QUALIFICHE “Domani dovremo fare meglio di oggi e puntare– ha aggiunto -. Sarà una gara molto lunga sicuramente, il degrado sarà un fattore insidioso col graining e il nuovo asfalto.