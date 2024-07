F1 Leclerc beffa Perez e regala alla Ferrari la pole nel GP del Belgio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Charlesottiene la-position nel Gran Premio del, quattordicesimo atto del Mondiale F1., presente in seconda piazza in Q3 alle spalle del penalizzato Max Verstappen, sorride a Spa-Francorchampsndo per soli 11 millesimi il riferimento di Sergio. La Q1, ha visto tutti i protagonisti scendere subito in pista in seguito all’ipotetico ritorno della pioggia. Il tracciato si è progressivamente asciugato con il passare dei minuti, i tempi sono scesi e la classifica è rimasta incerta sinoconclusione dell’ultimo giro cronometrato. L’australiano Oscar Piastri (McLaren) e l’Alpine del francese Pierre Gasly hanno strappato il miglior tempo a Max Verstappen, dominatore nella scena nei primi attimi della sessione con la propria Red Bull.