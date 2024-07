Ecco il Don Chisciotte di De Ranieri Dono della Fondazione Del Bianco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Rispetto e conoscenza, amicizia e fratellanza. Valori pronunciati più volte in municipio durante la sigladonazione effettuata dallaRomualdo Del. L’ennesima firma, dopo quella recente del laboratorio di Franco Cervietti, che va ad arricchire il patrimonio artisticoPiccola Atene visto che l’opera donata è il “Don“ del giovane artista pietrasantino Dino De, inserita nel percorso “Omaggio agli artigiani“ allestito a Tonfano tra il pontile e via Versilia fino al 1° giugno 2025. La scultura, in marmodi Carrara, è alta oltre due metri, pesa nove tonnellate: la sua funzione è ispirare curiosità e meraviglia di fronte agli eventivita in linea con il programma “Life beyond tourism“ concepito dallaper sostenere legami culturali, artistici e scientifici.