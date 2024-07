Dexter in arrivo un sequel con Michael C Hall | l’annuncio al Comic-Con 2024!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 27 luglio 2024)C.tornerà nei panni del serial killerMorgan in: Resurrection,della miniserie: New Blood del 2021, a sua volta seguito a otto anni di distanza, della serie originale,, che raccontava gli exploit di un tecnico della polizia scientifica di Miami con un passatempo particolare: uccidere criminali. Lo sconvolgente annuncio è arrivato venerdì 26 luglio nel corso del San DiegoCon, per bocca dello stessoche contestualmente ha anche confermato la sua partecipazione, stavolta come voce narrante, al prequel: Original Sin, in onda su Paramount+ da dicembre, e di cui vi mostriamo sotto i titoli di testa. Per quanto riguarda Resurrections, invece, non sono al momento disponibili ulteriori informazioni, eccezion fatta per la data di inizio riprese, fissata per gennaio 2025.