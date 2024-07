Cronometro femminile oggi in tv ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 | a che ora in gara Elisa Longo Borghini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Tutte le informazioni per seguirenelladialledi. Lungo il percorso di 32.4 km da da Les Invalides a Pont Alexandre III, l’atleta azzurra proverà a stupire ancora una volta dopo la maglia rosa conquistata nell’ultimo Giro d’Italia. Pettorale numero 8 per la 32enne delle Fiamme Oro e partirà alle 15:10.30 nel pomeriggio di sabato 27 luglio. Ad aprire sarà la Slovena Urska Pintar, poi le altre 34 atlete inintervallate da un minuto e mezzo di stacco l’una dall’altra, sino all’americana Chloe Dygert, campionessa mondiale in carica e grande favorita per l’oro.