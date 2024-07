Creature Commandos | il teaser trailer svela il primo sguardo alla squadra

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 27 luglio 2024): ililDurante il panel “Jim Lee & Friends” tenutosi oggi al San Diego Comic-Con, i fan hanno potuto dare un, la prossima serie animata dei DC Studios che debutterà su Max a dicembre. Il presidente, editore e direttore creativo della DC Comics Jim Lee ha anche condiviso un saluto a sorpresa da parte del regista e co-presidente e amministratore delegato della DC Studios James Gunn, che ha voluto che i fan presenti in sala fossero i primi al mondo a vedere unufficiale della serie di sette episodi. Gunn e Lee hanno ancheto il nuovo logo ufficiale dei DC Studios, che rende omaggioricca storia della DC Comics. Lo abbiamo aspettato per oltre un anno e mezzo ed è giusto dire che risulta particolarmente azzeccato (sarà utilizzato anche per l’editoria).