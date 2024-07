Ciclismo le startlist delle cronometro di oggi alle Olimpiadi | orari degli italiani programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Anche ilinizia con le. Le prime prove su strada saranno quelle dedicate alla: uomini e donne concorreranno sullo stesso percorso di 34,2 chilometri fra le strade di Parigi e per raggiungere il tanto agognato oro a cinque cerchi. Si comincia14.30 con la prova femminile. 35 le atlete iscritte, tra cui spicca Elisa Longo Borghini che difenderà i colori. La fuoriclasse della Lidl-Trek arriva all’appuntamento esaltata dal successo al Giro d’Italia, ma non appare tra le favorite d’obbligo della prova, ruolo che spetta alla statunitense Chloe Dygert.16.32 invece la gara maschile. Un iscritto in mento, 34 totali, e due azzurri; Alberto Bettiol proverà a strappare un risultato di rilievo nella sua gara, ma le speranze azzurre si basano su Filippo Ganna.