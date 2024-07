Chi è Filippo Ganna oro a Tokyo 2020 e sei volte campione mondiale nel ciclismo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Oggi, sabato 27 luglio, è il grande giorno di, che è atteso nella prova individuale cronometro di, portando sulle spalle il carico di aspettative dei tifosi italiani nella prima giornata di medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sì perché il 28enne di Verbania è uno dei grandi nomi delitaliano e internazionale, specializzato proprio nelle prove a cronometro, nelle quali ha vinto tutto, anche in pista. Ad esempio,è stato il trascinatore nella clamorosa quanto storica vittoria azzurra nell’inseguimento a squadre a, in squadra con Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan, in cui il quartetto tricolore ha fissato il nuovo recordin 3’42?032.