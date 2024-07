Bucchioni | Chiesa al Napoli con Conte tornerebbe fortissimo Affare d’oro per ADL

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 27 luglio 2024) Enzoconsiglia ilsu: ‘A 20 milioni è un’occasione. Conal top’. Le dichiarazioni sul possibile colpo di mercato.vede inun’opportunità unica per ilEnzo, noto giornalista, ha condiviso la sua opinione su un possibile trasferimento di Federicoaldurante un’intervista a Radio Kiss Kissvede in questa mossa un’opportunità eccezionale per il club partenopeo, soprattutto considerando il potenziale ritorno in forma del giocatore sotto la guida di Antonioha dichiarato: “occasione per il? Quando hai soldi in mano, e pochi altri ce li hanno, puoi sfruttare le opportunità e le occasioni del caso. Ci metto dentro anche