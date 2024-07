Berrettini cala il tris a Kitzbuhel | battuto Gaston

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Il rosso è sempre più terra di conquista per Matteoche centra il ‘triplete’ nella stagione del rientro dopo l’infortunio che lo ha fatto precipitare nel ranking. Vittoria netta, in due set contro ilo francesee terzo titolo 250 in tasca in questa stagione dopo Marrakech e Gstaad. Un match partito sul filo di lana, una partita in cui il tennista romano ha il merito di azzannare alla gola le occasioni non appena si presentano. Così accade nel primo set, dominato da un grande equilibrio, con i turni di servizio a scandire i tempi. Almeno fino al 5 pari, quando Matteo approfitta di un passaggio a vuoto dell’avversario: ribalta il game da 40-0 e si porta a casa il primo break decisivo sul francese. Anche il secondo parziale segue l’egida dell’equilibrio. Ma questa volta il punto di rottura arriva molto prima.