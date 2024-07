Arrestato 50enne con 132 kg di droga | blitz record della polizia nella provincia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 27 luglio 2024) Pescara - Un cinquantenneè statodalladopo essere stato trovato in possesso di un'ingente quantità di sostanze stupefacenti. L'operazione, condotta dalla squadra mobile, ha portato al sequestro di 132 kg die ha messo in luce un traffico illecito che si sospettava da tempo. Un'operazione nata dai sospetti Gli investigatori avevano iniziato a monitorare l'uomo a causa del suo tenore di vita apparentemente incompatibile con quanto dichiarato al fisco. Sebbene formalmente risultasse un professionista, non esercitava alcuna attività lavorativa riconosciuta. Tuttavia, possedeva auto di lusso e viveva in modo dispendioso, suscitando il sospetto che il suo reddito derivasse da attività illecite.