Virus Oropouche | che cos’è chi è a rischio infezione e che sintomi dà

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 luglio 2024 – Delche ha provocato due morti in Brasile fino ad oggi in Italia sono stati trovati 4 casi, da Forlì – 17 giugno – a Milano (due malati), passando per Negrar (Verona). Tutti casi d’importazione, ha subito chiarito l’Iss. Specificando bene che nel nostro paese non c’è il vettore.in Brasile, primi due morti al mondo: che cosa sta succedendo Iss: “In Italia non esiste il vettore” “Sebbene gli insetti della specie 'culicoides' siano presenti in Italia – osservano gli esperti del dipartimento Malattie infettive – , il vettore per questo(Culicoides Paranensis) non è presente in Europa, e si trova solo in Sud e Centro America. Anche altri potenziali vettori secondari riportati in letteratura, come la zanzara Culex quinquefasciatus o la Aedes Aegypti, al momento non sono stati segnalati in Italia”.