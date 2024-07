Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024)26 LUGLIOORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI ALL’ALTEZZA DI VIA PRATONI DEL VIVARO IN DIREZIONE MARINO. CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTELNO VERSO IL GRA. SULLA CASSIA BIS SI PROCEDE A RILENTO TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI VERSO. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRANINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. TUTTO PRONTO PER LA TAPPA ITALIANA DELL’EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP. L’EVENTO CHE INIZIA OGGI, VEDRÀ I PILOTI SFIDARSI SU 13 PROVE SPECIALI AE PER TUTTO IL