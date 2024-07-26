Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 07:30 (Di venerdì 26 luglio 2024) Viabilità 26 LUGLIO 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI ALL’ALTEZZA DI VIA PRATONI DEL VIVARO IN DIREZIONE MARINO. CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO VERSO IL GRA. SULLA CASSIA BIS SI PROCEDE A RILENTO TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI VERSO Roma. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA RomaNINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. TUTTO PRONTO PER LA TAPPA ITALIANA DELL’EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP. L’EVENTO CHE INIZIA OGGI, VEDRÀ I PILOTI SFIDARSI SU 13 PROVE SPECIALI A Roma E PER TUTTO IL Lazio.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ 25 LUGLIO 2024 ORE 20. SULL’A12 ROMA-TARQUINIA SONO INVECE I LAVORI IN CORSO A PROVOCARE CODE TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD VERSO TARQUINIA. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, NOTEVOLMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULL’INTERO ANELLO; TUTTAVIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. INFINE, INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 19:45 - SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. IN INTERNA FILE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA NETTUNENSE SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE, TROVIAMO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 19:15 - IN INTERNA FILE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. INFINE UNA NOTIZIA APPENA GIUNTA IN REDAZIONE, UN INVITO ALLA PRUDENZA A CHI È IN TRANSITO SULL’A1 FIRENZE-ROMA, SEGNALATO UN INCENDIO TRA FABRO E ORVIETO. VIABILITÀ 25 LUGLIO 2024 ORE 18. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . romadailynews
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