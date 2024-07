Sportelli bancomat continua la scomparsa dai comuni di tutta Italia | i numeri e le cause

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 26 luglio 2024) Prelevare contanti indiventa sempre più un’impresa. La desertificazione bancariaad avanzare in lungo e in largo nella penisola a una media di -600all’anno, lasciando ad oggi 3.296, circa il 41,5% del totale, sprovvisti di punto Atm. Lo rileva l’aggiornamento dell’Osservatorio di First e Cisl dedicato al fenomeno, sull’elaborazione deimessi a disposizione di Istat e Banca d’. I dati dell’Osservatorio sulla desertificazione bancaria Secondo i dati aggiornati al 30 giugno, nei primi mesi del 2024 sono stati già 163 gliscomparsi in. Gli esperti del sindacato di settore sottolineano come al livello statistico le chiusure registrate siano 62, ma che il dato risulti alterato dalle 101 aperture all’interno di filiali già esistenti del Gruppo Bper e che sono dedicate al private banking.