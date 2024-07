Saluti romani in classe | colpo di scena il professore fascista è un ex dirigente Pd Sinistra rossa di vergogna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 luglio 2024), battute omofobe e razziste: alcuni video pubblicati da Repubblica immortalano undell’istituto Pirelli di Roma, indurante le lezioni, in comportamenti poco ortodossi. Tra i tanti, un selfie, un autoscatto, con studenti intenti a fare il saluto. Un fatto che ha indignato l’opposizione “Ormai è certo: il famigeratodell’istituto Pirelli, che ha indotto numerosi esponenti del Pd e del M5S a paventare il rischio di un dilagare di episodi di fascismo a scuola, è in realtà un exdel Pd abruzzese. Non solo: è anche un convinto anti. Chi si è precipitato a chiedermi dichiarazioni di condanna e di stigma verso il ‘pericoloso eversore’ ha fatto una pessima figura.