Ruba 18 bottiglie di champagne e altro alcool da un ristorante | nei guai 49enne pontino

(Di venerdì 26 luglio 2024) I Carabinieri della Stazione di Terracina hanno concluso un’importante attività investigativa che ha portato al deferimento in stato di libertà di un uomo di 49 anni, residente a Fondi (LT), per il reato di furto aggravato. Denuncia e Indagini L’azione investigativa è scaturita dalla denuncia querela sporta da un cittadino residente a Terracina, classe 1976. L’indagine è stata avviata a seguito del furto avvenuto il 16 maggio scorso, quando ilha forzato una finestra in alluminio sul retro di unsituato in via Appia, Terracina. Analisi dei Sistemi di Videosorveglianza Grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza interna, i Carabinieri hanno potuto identificare il responsabile del furto. Il ladro ha sottratto dal magazzino delun totale di 25die 18di superalcolici, per un valore complessivo di circa 4.