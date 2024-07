Ponte Galeria ancora una rivolta La striscia di violenze nel 2024

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) dia Roma, è ormai divenuto una vera e propria bomba a orologeria pronta ad esplodere. L’ultimo grave incidente è scoppiato il 25 luglio scorso, quando alcuni immigrati di origine africana ospiti del centro hanno appiccato il fuoco a una decina di materassi ostacolando l’arrivo dei mezzi di emergenza, accorsi rapidamente sul posto. Le forze dell'ordine, intervenute in assetto antisommossa, sono riuscite per fortuna con fatica a riportare la situazione alla normalità. Ma durante l’ispezione successiva allasono stati trovati vari oggetti distrutti, una chiave mancante di uno dei settori del centro e le casseforti delle armi rivolte al suolo, segno di una violenza senza controllo.