Parigi 2024 primo caso di doping | positivo judoka iracheno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024)diai Giochi Olimpici di. La International Testing Agency fa sapere che ilSajjad Ghanim Sehen Sehen è risultatoal metandienone e al boldenone, entrambi classificati come steroidi androgeni anabolizzanti. La ITA riferisce inoltre che il campione in oggetto è stato raccolto durante un controllo fuori dalle competizioni il 23 luglio a, mentre il risultato è stato reso noto dal laboratorio antidella capitale francese nella giornata di ieri. L’atleta è stato informato ed è stato provvisoriamente sospeso fino alla risoluzione del: fino ad allora non potrà competere, allenarsi o partecipare a qualsiasi attività olimpica. Avrà comunque il diritto di presentare ricorso contro la sospensione presso la divisione ad hoc del Tas oltre a poter richiedere le controanalisi.