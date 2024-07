Parco nazionale del Monte Conero | Via all’iter è un giorno storico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Già tre anni fa da presidente del, prim’ancora che da sindaco di Ancona, Daniele Silvetti l’aveva pensato quel progetto, concertandolo con quelli che sarebbero diventati i futuri colleghi primi cittadini. Dall’ambizione si è passati alle carte. Dalle carte ai progetti concreti tra Comuni, Regione e politica romana, "dando sostanza ad un percorso in cui sono state vinte riserve e perplessità", la gioia di Silvetti. E l’accelerata di ieri è di quelle destinate a lasciare il segno. Per bruciare le tappe e per "arrivare ad approvare la proposta di legge entro la fine dell’estate", ha spiegato il segretario di presidenza della Camera Francesco Battistoni.