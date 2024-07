Parapendio si impiglia alla linea elettrica | pilota sospeso a 4 metri di altezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Fanano (Modena), 26 luglio 2024 – E’ rimasto appeso alto ai cavi elettrici a 4di. Una brutta esperienza davvero per un appassionato di volo che stava librandosi nei cielo di Fanano: tradito da una corrente ascensionale, il mezzo a velo ha perso improvvisamente quota ed è rimasto intrappolato nei fili della media tensione. Una situazione molto pericolosa per ilche, non potendo lasciarsi cadere al suolo per via dell’, non poteva nemmeno cercare di uscire attraverso la struttura. A salvarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco del distaccamento di Pavullo e di quello volontario di Fanano: verso le 16 ilè stato recuperato e riportato a terra in buone condizioni di salute utilizzando la piattaforma aerea in forza a Pavullo.