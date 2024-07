Olimpiadi 2024 la canzone ufficiale dei giochi è Hello World di Gwen Stefani e Anderson Paak

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024)è la coppia scelta per ladelleintitolata “”, scritta e prodotta con Ryan Tedder degli OneRepublic. Il video è già disponibile sul profilo YouTube delle, la cui cerimonia d’apertura si terrà stasera dalle 19:30 a Parigi. “Non capita tutti i giorni che ti venga data l’opportunità di scrivere ladeiOlimpici e sono grato di aver avuto quest’opportunità. – racconta l’autore del brano, Ryan Tedder in un’intervista a Billboard – Abbiamo scritto questo brano con l’idea che lesiano un evento che riunisce persone di differenti nazionalità in una celebrazione collettiva. Volevamo riflettere ciò. Ho sempre guardato lefin da quando ero bambino e questo è un sogno che si realizza”.