Nel 2015 fu ordinato sgombero Vela mai eseguito

(Di venerdì 26 luglio 2024) Non solo il documento datato 2016 che denunciava la mancata manutenzione dei ballatoi dellaCeleste di Scampia con relativo rischio crollo, dal passato emerge anche una ordinanza dicoatto dell'edificio firmata neldall'allora sindaco di Napoli Luigi de Magistris e mai eseguita. Lo riil Corriere del Mezzogiorno citando un documento del Comune di Napoli pubblicato sull'albo pretorio nell'ottobre del. L'ordinanza firmata de Magistris - è quanto emerge - era dettata dalla necessità di tutelare l'incolumità di 159 famiglie per un totale di 600 persone residenti nellaCeleste, la stessa oggetto del crollo che lunedì sera ha determinato la morte di tre persone oltre a una dozzina di feriti. Alla base del provvedimento c'era la relazione di un dirigente comunale che delineava un quadro di pericolo. Al provvedimento, tuttavia, non fu mai dato seguito.