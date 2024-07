L’addio di Palosco a Michele il giovane morto dopo un frontale | Perché proprio a lui?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 luglio 2024). L’ennesima vita breve spezzata troppo presto;dà l’ultimo saluto aMazza, il 26enne che ha perso la vitail violento scontro dello scorso mercoledì 24 luglio, a Bolgare. Un ragazzo che ha lasciato il segno in tanti di coloro che lo hanno amato e apprezzato per la sua intraprendenza e la sua grande sensibilità. Tra i tanti gesti fatti anche un piccolo e bellissimo dono, come lo è Beatrice, la sua piccola figlia, di soli nove mesi. Lo sconforto è tanto, ma sicuramente il ricordo dirimarrà per sempre positivo, come il suo modo di vivere e di amare, in particolare Erica, sua compagna di vita da quando i due stavano ancora dietro i banchi di scuola e con la quale era andato a convivere a Montello.