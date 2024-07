La Promessa spoiler dalla Spagna | Catalina avrà una brutta sorpresa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 26 luglio 2024) Colpo di scena nelle prossime puntate de Lascoprirà qualcosa che la lascerà completamente sconvolta. Nelle ultime puntate de Lala trama si è concentrata sul finto aborto organizzato da Jimena insieme ad Abel: la donna ha fatto credere a tutti per mesi di essere incinta, solo per non perdere Manuel e per ricevere le sue continue attenzioni. Dopo aver poi messo in scena la farsa della perdita del bambino, si è mostrata parecchio sollevata, alimentando così i sospetti soprattutto di Cruz e di Jana. La marchesa, a causa del suo comportamento, ha chiesto addirittura a Petra di tenerla sotto controllo. Lanon crederà a quanto scoperto- cityrumors.itIl giovane marchese, invece, addolorato per la scomparsa del suo futuro erede, ha deciso di tornare a volare ma ha ricevuto una lettera di denunciaGuardia Civile come divieto.