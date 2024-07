Fra Ricatti | Marciate per san Francesco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un lungo serpentone fatto di circa cento giovani si snoderà nei prossimi giorni tra Montecalvo in Foglia, Urbino, Urbania e Lunano: è la marcia francescana, che quest’anno per la regione Marche si svolgerà appunto a Urbino e territorio. "Ogni anno – spiega fra Andrea, francescano e responsabile della parrocchia universitaria di Urbino – viene organizzata la marcia che è fatta di due fasi, la prima locale, con un percorso diverso per ogni regione, e poi ci si congiunge tutti ad Assisi, dove saremo migliaia. Quest’anno, assieme a padre Carlo Benigni, responsabile della pastorale giovanile dei frati minori delle Marche, abbiamo scelto di compiere il percorso regionale per lo più nella nostra diocesi, con passaggio a San Leo, nella diocesi di San Marino-Montefeltro, e arrivo in Toscana a La Verna.