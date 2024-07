FOTO – Gudmundsson con la maglia dell’Inter! Zangrillo | Col caldo…

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024)sarà un giocatoreo no? Questa sessione di mercato potrebbe presto offrire importanti colpi di scena a partire per il talento del Genoa che piace tanto al club nerazzurro, che al momento ha tutti i slot occupati in attacco. Intanto una grafica della Gazzetta dello Sport fa arrabbiare il presidente del club rossoblù.INTER – Albertè da tempo un giocatore seguito seguito dal club nerazzurro che non ha mai nascosto l’interesse e l’ammirazione per il centrocampista islandese che ad oggi è a tutti gli effetti ancora un giocatore del Genoa.